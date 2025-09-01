RatingDog-Gründer Yao Yu warnte jedoch vor einer zu optimistischen Bewertung der Zahlen. Der Anstieg sei nach den zuletzt schwachen Daten eher erst einmal ein Aufatmen als eine substanzielle Erholung, sagte er laut Mitteilung. Angesichts der weiter schwachen Binnennachfrage, potenziell überzogener Aussenaufträge und einer langsamen Erholung der Unternehmensgewinne hänge die Dauerhaftigkeit der Verbesserung davon ab, ob sich die Exporte wirklich stabilisieren und ob die Binnennachfrage anzieht.