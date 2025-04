Die USA und ihren Präsidenten Donald Trump nannte Aussenminister Wang zwar nicht namentlich. China hat jedoch die Führung in der Lobbyarbeit übernommen, um Widerstand gegen Trumps Zölle zu leisten. So forderte Präsident Xi Jinping diese Woche bei einem Besuch in Südostasien Vietnam und Kambodscha, die mit US-Zöllen von 46 bzw. 49 Prozent belegt sind, dazu auf, sich dem «einseitigen Mobbing» zu widersetzen. Für die kommende Woche plant China eine informelle Sitzung des UN-Sicherheitsrates, um den USA, der grössten Volkswirtschaft der Welt, Mobbing vorzuwerfen. In einer Mitteilung, in der alle 193 UN-Mitgliedsstaaten zur Teilnahme an dem Treffen am 23. April in New York eingeladen werden, werden die USA ausdrücklich für die Einführung von Zöllen kritisiert.