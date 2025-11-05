Im Handelsstreit der beiden grössten Volkswirtschaften der Welt rüstet China ein Stück weit ab. Nach dem jüngsten Treffen der Staatschefs aus den USA und China setzt die Regierung in Peking einige Sonderzölle auf US-Agrarprodukte aus, wie sie am Mittwoch mitteilte. Laut der Zollkommission sollen ab dem 10. November Zölle von bis zu 15 Prozent auf bestimmte US-Agrargüter aufgehoben werden. Importe von US-Sojabohnen werden jedoch weiter mit einem Zoll von 13 Prozent belegt. Bestehen bleiben auch die im Frühjahr eingeführten Abgaben von zehn Prozent auf alle US-Waren - dies war eine Reaktion auf pauschale Sonderzölle der USA. Die im April verhängten Zusatzzölle von 24 Prozent auf US-Waren werden für ein Jahr ausgesetzt.