In den kommenden drei Jahren wolle die Volksrepublik weitere 360 Milliarden Yuan (50,7 Milliarden Dollar) an Darlehen ausgeben, sagte Staats- und Parteichef Xi Jinping bei der Eröffnungszeremonie des China-Afrika-Forums in der Grossen Halle des Volkes in Peking. 210 Milliarden Yuan sollen ihm zufolge über Kredite fliessen, weitere 80 Milliarden über verschiedene Hilfsmittel. Die übrigen 70 Milliarden sollen über chinesische Firmen investiert werden.