Die Mission findet vor dem Hintergrund eines zunehmenden Wettlaufs zum Mond mit den USA statt. Die US-Raumfahrtbehörde NASA will bereits ​2028 wieder Menschen auf dem Mond landen. Washington hat ​Peking vorgeworfen, eine Kolonisierung und Ausbeutung ​des Mondes zu planen, was die Regierung in Peking jedoch entschieden zurückgewiesen ‌hat. Die USA wollen eine langfristige Präsenz auf dem Mond als Sprungbrett für die spätere Erforschung des Mars errichten.