Wie die Raumfahrtbehörde weiter mitteilte, plant China für das kommende Jahr zwei weitere «Shenzhou»-Einsätze und die Versorgungsmission «Tianzhou 9». Peking investiert schon lange viel in sein Raumfahrtprogramm. Bis 2030 will China eine bemannte Mondmission vollbracht haben. In diesem Jahr gelang es den Wissenschaftlern ausserdem erstmals in der Menschheitsgeschichte, Bodenproben von der schwer zu erreichenden Rückseite des Mondes zur Erde zu transportieren.