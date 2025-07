Die Regulierung von KI sei derzeit zersplittert, sagte der chinesische Ministerpräsident Li Qiang am Samstag in seiner Eröffnungsrede auf der Welt-KI-Konferenz in Shanghai. Es sei wichtig, die Koordinierung zwischen den Ländern zu verstärken, um ein weltweit anerkanntes Regelwerk für die Entwicklung und Sicherheit von KI zu schaffen.