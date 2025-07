Wie das Finanzministerium in Peking am Sonntag mitteilte, sind davon Einfuhren betroffen, deren Wert 45 Millionen Yuan (5,3 Millionen Euro) übersteigt. Zudem beschränke die Volksrepublik den Import von Medizintechnik aus anderen Ländern, wenn diese zu mehr als 50 Prozent des Vertragswertes aus in der EU hergestellten Komponenten bestehe. Produkte von europäischen Unternehmen, die in China produzieren, seien von der Massnahme nicht betroffen, hiess es weiter. Die Massnahmen treten noch am Sonntag in Kraft.