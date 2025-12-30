Die Vorgabe ist nicht öffentlich dokumentiert. Chiphersteller, die staatliche Genehmigungen für den Bau oder die Erweiterung ihrer Werke beantragen, wurden den Angaben zufolge in den vergangenen Monaten von den Behörden darauf hingewiesen, dass sie über Ausschreibungen nachweisen müssen, dass mindestens die Hälfte ihrer Ausrüstung aus chinesischer Produktion stammt, sagten die Quellen gegenüber Reuters.