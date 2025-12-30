China verpflichtet Chiphersteller dazu, beim Ausbau neuer Kapazitäten mindestens 50 Prozent im Inland hergestellte Ausrüstung zu verwenden, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Damit treibt Peking den Aufbau einer eigenständigen Halbleiter-Lieferkette weiter voran.
Die Vorgabe ist nicht öffentlich dokumentiert. Chiphersteller, die staatliche Genehmigungen für den Bau oder die Erweiterung ihrer Werke beantragen, wurden den Angaben zufolge in den vergangenen Monaten von den Behörden darauf hingewiesen, dass sie über Ausschreibungen nachweisen müssen, dass mindestens die Hälfte ihrer Ausrüstung aus chinesischer Produktion stammt, sagten die Quellen gegenüber Reuters.
Das Mandat zählt zu den bedeutendsten Massnahmen, mit denen Peking seine Abhängigkeit von ausländischer Technologie reduzieren will. Dieser Kurs gewann an Dynamik, nachdem die USA 2023 ihre Exportbeschränkungen verschärft und den Verkauf fortschrittlicher KI-Chips sowie von Halbleiterfertigungsanlagen nach China untersagt hatten.
Während diese US-Restriktionen den Verkauf einiger der modernsten Werkzeuge blockierten, führt die 50-Prozent-Regel dazu, dass chinesische Hersteller auch dort heimische Anbieter bevorzugen, wo weiterhin ausländische Ausrüstung aus den USA, Japan, Südkorea oder Europa verfügbar wäre.
Anträge, die diese Schwelle nicht erfüllen, werden in der Regel abgelehnt, wobei die Behörden je nach Lieferengpässen Flexibilität zeigen, so die Personen. Für hochentwickelte Chip-Produktionslinien gelten lockerere Anforderungen, da entsprechende inländische Ausrüstung noch nicht vollständig verfügbar ist.
«Die Behörden sehen es lieber, wenn der Anteil deutlich über 50 Prozent liegt», sagte eine Quelle zu Reuters. «Langfristig streben sie an, dass die Fabriken zu 100 Prozent heimische Ausrüstung nutzen.»
Das chinesische Industrieministerium reagierte nicht auf eine Anfrage um Stellungnahme. Die Quellen wollten anonym bleiben, da die Massnahme nicht öffentlich ist.
Gesamtnationaler Ansatz
Präsident Xi Jinping ruft seit Längerem zu einem «gesamtnationalen» Ansatz auf, um eine vollständig eigenständige heimische Halbleiter-Lieferkette aufzubauen, an der Tausende Ingenieure und Wissenschaftler in Unternehmen und Forschungseinrichtungen im ganzen Land beteiligt sind.
Die Anstrengungen erstrecken sich über die gesamte Wertschöpfungskette. Reuters berichtete Anfang des Monats, dass chinesische Wissenschaftler an einem Prototypen einer Maschine arbeiten, die zur Herstellung modernster Chips fähig sein soll – ein Ergebnis, das Washington seit Jahren zu verhindern versucht.
«Früher bevorzugten inländische Fabs wie SMIC US-Ausrüstung und gaben chinesischen Firmen kaum eine Chance», sagte ein ehemaliger Mitarbeiter des lokalen Ausrüsters Naura Technology und bezog sich dabei auf die Semiconductor Manufacturing International Corporation. «Doch das änderte sich mit den US-Exportbeschränkungen von 2023, als chinesische Fabs keine andere Wahl hatten, als mit heimischen Zulieferern zusammenzuarbeiten.»
Staatlich angebundene Stellen erteilten in diesem Jahr Rekordaufträge für 421 heimische Lithografie-Maschinen und -Teile im Wert von rund 850 Millionen Yuan, wie öffentlich zugängliche Beschaffungsdaten zeigen – ein Zeichen für die stark steigende Nachfrage nach lokal entwickelten Technologien.
Zur Unterstützung der heimischen Chip-Lieferkette hat Peking zudem Hunderte Milliarden Yuan über den sogenannten «Big Fund» in den Halbleitersektor gepumpt. 2024 wurde eine dritte Phase mit einem Kapital von 344 Milliarden Yuan (49 Milliarden US-Dollar) aufgelegt.
Gewinner und Verlierer
Die Politik zeigt bereits Wirkung, unter anderem im Bereich des Ätzens, einem zentralen Schritt der Chipfertigung, bei dem Material von Siliziumwafern entfernt wird, um komplexe Transistormuster zu formen, sagten die Quellen.
Chinas grösster Hersteller von Chip-Ausrüstung, Naura, testet seine Ätzanlagen auf einer fortschrittlichen 7-Nanometer-Produktionslinie von SMIC, sagten zwei mit der Sache vertraute Personen. Dieser frühe Meilenstein – nach dem jüngsten erfolgreichen Einsatz von Ätzanlagen bei 14 Nanometern – verdeutlicht, wie schnell heimische Anbieter Fortschritte machen.
«Die Ätzergebnisse von Naura wurden dadurch beschleunigt, dass die Regierung die Fabs verpflichtet, mindestens 50 Prozent heimische Ausrüstung zu nutzen», sagte eine der Personen und ergänzte, dies zwinge das Unternehmen zu raschen Verbesserungen.
Fortschrittliche Ätzanlagen wurden in China bislang vor allem von ausländischen Firmen wie Lam Research und Tokyo Electron geliefert, werden nun aber teilweise durch Naura sowie den kleineren Rivalen Advanced Micro-Fabrication Equipment (AMEC) ersetzt, so die Quellen.
Naura hat sich zudem als wichtiger Partner chinesischer Speicherchiphersteller etabliert und liefert Ätzanlagen für fortschrittliche Chips mit mehr als 300 Schichten. Ausserdem entwickelte das Unternehmen elektrostatische Chucks – Vorrichtungen, die Wafer während der Verarbeitung fixieren –, um verschlissene Teile von Anlagen von Lam Research zu ersetzen, die nach den Restriktionen von 2023 nicht mehr gewartet werden konnten.
Naura, AMEC, YTMC, SMIC, Lam Research und Tokyo Electron wollten sich auf Anfrage nicht äussern.
Chinas Fortschritte werden von globalen Wettbewerbern mit Sorge betrachtet, da ausländische Anbieter zunehmend aus dem chinesischen Markt gedrängt werden.
Naura meldete 2025 mit 779 Patenten einen Rekordwert, mehr als doppelt so viele wie 2020 und 2021, während AMEC 259 Patente einreichte, wie aus der Datenbank AcclaimIP von Anaqua hervorgeht und von Reuters überprüft wurde.
Dies schlägt sich auch in starken Geschäftszahlen nieder. Der Umsatz von Naura stieg im ersten Halbjahr 2025 um 30 Prozent auf 16 Milliarden Yuan. AMEC meldete für denselben Zeitraum einen Umsatzsprung von 44 Prozent auf 5 Milliarden Yuan.
Analysten schätzen, dass China inzwischen bei Anlagen zur Fotolack-Entfernung und Reinigung einen Selbstversorgungsgrad von rund 50 Prozent erreicht hat – ein Markt, der zuvor von japanischen Anbietern dominiert wurde, nun aber lokal von Naura angeführt wird.
«Der Markt für heimische Ausrüstung wird von zwei bis drei grossen Herstellern dominiert werden, und Naura gehört definitiv dazu», sagte eine weitere Quelle.
