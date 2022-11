Die Börsen reagierten mit Erleichterung auf die Ankündigung der Nationalen Gesundheitskommission, die einen Tag nach der Tagung des neuen Ständiger Ausschusses des Politbüros unter dem Vorsitz von Präsident Xi Jinping erfolgte. Die Börse Shanghai stieg 1,7 Prozent, der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 2,8 Prozent. Die Börse in Hongkong legte 7,7 Prozent zu und verbuchte den grössten Tagesgewinn seit März. Die Landeswährung Yuan erreichte ein Sieben-Wochen-Hoch. Auch an den Rohstoffmärkten und an den europäischen Börsen sorgte die Nachricht für Auftrieb.