Die Zentralbank senkte den fünfjährigen Referenzsatz - die sogenannte Loan Prime Rate (LPR) - am Dienstag um einen viertel Prozentpunkt auf 3,95 Prozent. Derart kräftig war diese spezielle Stellschraube seit ihrer Einführung im Jahr 2019 noch nicht gelockert worden. Experten zeigten sich überrascht: «Das ist das grösste Signal. Mit anderen Worten: Der grösste Zinssenkungszyklus der Geschichte hat begonnen», sagte Analyst Yan Yuejin von der E-House China Research and Development Institution. Die Kürzung um 25 Basispunkte werde sich direkt auf den Immobiliensektor auswirken, indem die Hypothekenkosten gesenkt würden. Dennoch verpuffte die Zinssenkung an den Aktienmärkten in Fernost.