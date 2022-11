Die Führung in Peking werde die Umsetzung eines Massnahmenpakets zur Stabilisierung der Wirtschaft vorantreiben, um im Laufe des Jahres bessere Ergebnisse zu erzielen, kündigte Ministerpräsident Li Keqiang an. In den vergangenen drei Quartalen sei die Wirtschaft um drei Prozent gewachsen, und sie stabilisiere sich in einem "Aufwärtstrend". Auch die Schaffung neuer Arbeitsplätze habe Priorität, sagte Li bei einem Treffen mit der Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgieva, am Samstag am Rande des Gipfels des südostasiatischen Staatenbundes Asean in Kambodscha, wie das chinesische Aussenministerium am Sonntag mitteilte.