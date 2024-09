Wang hatte sich am Dienstag mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in Berlin getroffen, um vor allem über die geplanten Sonderzölle auf chinesische E-Autos zu sprechen. Auch Grünen-Politiker Habeck plädierte für eine politische Lösung. Seiner Ansicht nach muss ein Handelskrieg vermieden werden, der am Ende beiden Seiten schaden würde. Wang hatte sich auch mit Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt getroffen. Er soll am Donnerstag in Brüssel mit EU-Kommissionsvizepräsident und Handelskommissar Valdis Dombrovskis über den Streit beraten.