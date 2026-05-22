Der ​Schritt erinnert an das Vorgehen Chinas im Jahr 2010, als ​die Volksrepublik schon einmal die Ausfuhr Seltener ​Erden nach Japan drosselte. Japan ist seitdem jedoch besser auf einen möglichen Mangel vorbereitet. Die Regierung in ‌Tokio hat Lagerbestände aufgebaut, die heimische Industrie hat den Einsatz der Rohstoffe reduziert und zudem in alternative Förderprojekte investiert, etwa beim australischen Konzern Lynas. Es dürfte aber noch Jahre ​dauern, Lieferungen ​aus China zu ersetzen. So produzierte ⁠Lynas im ersten Quartal acht Tonnen Dysprosium und Terbium, ​während China 2024 monatlich ⁠etwa 14 Tonnen der beiden Mineralien nach Japan exportierte. Einige Unternehmen wie TDK erwarten ‌nach eigenen Angaben aber zunächst keine grösseren Auswirkungen. Der Konzern versuche aber, seine Zulieferung breiter aufzustellen.