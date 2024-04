Sie haben ein Buch geschrieben mit dem etwas knalligen Titel 'Deutschlands fette Jahre sind vorbei'. Wollen Sie den Leuten Angst machen?

Keineswegs. Ich will ein Bewusstsein für wirtschaftspolitische Fehlentscheidungen schaffen und eine Alternative aufzeigen. Eine sorgfältige Diagnose ist immer die Voraussetzung für eine erfolgreiche Therapie. In den letzten 20 Jahren wurden in Deutschland viele Fehler gemacht. Es hat sich der Gedanke durchgesetzt, dass Wohlstand eine Art Verteilungsmasse ist, mit dem man alle möglichen Probleme lösen kann. Langsam setzt sich in der Bevölkerung aber die Einsicht durch, dass es so nicht weitergehen kann. Weshalb? Die Menschen verstehen, dass die Politiker in Berlin und Brüssel den Wohlstand nicht retten, sondern gefährden.