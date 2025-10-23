Die Volksbefreiungsarmee steht seit Jahren im Zentrum von Xi Jinpings Anti-Korruptionskampagne. Immer wieder wurden Generäle entmachtet, insbesondere in der strategisch wichtigen Raketenstreitkraft, die Chinas Atomwaffenarsenal verwaltet. Experten sehen in den jüngsten Fällen nicht nur den Versuch, Korruption einzudämmen, sondern auch Xis Bemühungen, seine Kontrolle über das Militär weiter zu festigen./jpt/DP/jha