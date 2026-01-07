Der H200 ‌ist eine für den chinesischen Markt bestimmte, ⁠leistungsschwächere Variante des «Blackwell»-KI-Chips von Nvidia. Er ‌ist jedoch deutlich leistungsfähiger als der bislang für China verfügbare Chip H20. Die Regierung ‍in Peking versucht seit Längerem, die heimische Chip-Industrie zu fördern und die Abhängigkeit von westlicher Technologie zu verringern. Die ​USA sehen sich in einem Wettrennen mit China ‍um die Führungsrolle bei Künstlicher Intelligenz (KI).