Auf der anderen Seite will die EU ihre wirtschaftliche Abhängigkeit von China verringern. Die Volksrepublik wird von der EU wegen ihrer engen Beziehungen zu Russland mit wachsendem Misstrauen betrachtet. Die Europäische Kommission hat im Januar Pläne vorgelegt, um die wirtschaftliche Sicherheit der EU durch eine genauere Prüfung ausländischer Investitionen und eine besser koordinierte Kontrolle von Exporten und Technologietransfers an Rivalen wie China zu erhöhen. Das Massnahmenpaket ist eine Reaktion auf die vielfältigen Risiken, die durch die Corona-Pandemie, die russische Invasion in der Ukraine, Cyber- und Infrastrukturangriffe und die zunehmenden geopolitischen Spannungen entstanden sind.