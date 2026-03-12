Jedes Jahr sieben Prozent mehr für Forschung

Als konkrete Marke nennt der Plan weiter steigende Ausgaben für Forschung und Entwicklung, die jährlich um mehr als sieben Prozent wachsen sollen. Zudem soll der Anteil der Digitalwirtschaft bis 2030 auf 12,5 Prozent der Wirtschaftsleistung steigen. Zuletzt lag er bei rund 10,5 Prozent.