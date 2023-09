Insgesamt kommt die Wirtschaft in der Volksrepublik nicht so in Fahrt, wie es sich die Führung in Peking nach der Aufhebung der strikten Corona-Massnahmen Ende vergangenen Jahres vorgestellt hatte. China leidet derzeit unter einer einbrechenden Auslandsnachfrage. Hinzu kommen eine hohe Jugendarbeitslosigkeit und ein schwächelnder Konsum.