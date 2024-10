Die Börsianer beschäftigt auch das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Donald Trump und Kamala Harris im US-Präsidentschaftswahlkampf. Der Ex-Präsident konnte in den Umfragen zuletzt leicht zulegen. «Gleichwohl ist sein Vorsprung in den 'Swing States' nicht gross genug, um ihn bereits als sicheren Sieger anzuerkennen», schreiben die Experten der Helaba. Bei den «Swing States» handelt es sich um US-Bundesstaaten, in denen sowohl Demokraten als auch Republikaner eine realistische Chance haben, die Mehrheit der Stimmen zu gewinnen. Die Nervosität an den Börsen im Vorfeld der Stimmabgabe am 5. November drückte die Börsen in den vergangenen Tagen, am Freitag lag der Dax mit 19.443 Punkten rund ein Prozent unter dem Vorwochenschluss.