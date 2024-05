Einer der US-Insider sprach davon, dass China den Einsatz von KI im zivilen und militärischen Bereich rapide vorantreibe. Dies untergrabe oft die Sicherheit der USA und ihrer Verbündeten. Die Gespräche in Genf würden es nun den USA ermöglichen, diese Bedenken direkt zu äussern. Beide Länder konkurrierten darum, die Regeln für den Einsatz der neuen Technologie zu gestalten, hiess es in den US-Kreisen weiter. Man hoffe jedoch, dass gewisse Regeln von allen Ländern angenommen werden könnten. Das chinesische Aussenministerium bestätigte am Montag den Termin. Man werde sich über die technologischen Risiken der KI für die Weltpolitik austauschen, hiess es in einer Erklärung.