Chinesische GDRs erlebten in diesem Jahr einen Boom, nachdem ein kürzlich erweitertes Programm zwischen China und mehreren europäischen Börsen das Börsenzulassungsverfahren vereinfacht hatte, so dass sie schneller angeboten werden konnten als an Onshore-Börsen oder in Hongkong. Auch wenn die Liquidität in Europa geringer ist, könnten die Anleger daran interessiert sein, die Börsennotierungen als Arbitragemöglichkeit zu Festlandaktien zu nutzen.