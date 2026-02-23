Die Regierung in Washington solle ihre einseitigen Zollmassnahmen gegen Handelspartner aufheben, teilte das chinesische Handelsministerium am Montag mit. «Einseitige Zölle der USA verstossen gegen internationale Handelsregeln und US-amerikanisches Recht und sind nicht im Interesse einer der Parteien», fügte das chinesische Ministerium hinzu. China werde die weitere Entwicklung genau beobachten und seine Interessen entschlossen schützen.
Hintergrund ist eine schwere Niederlage für US-Präsident Donald Trump vor dem Obersten Gerichtshof des Landes vor wenigen Tagen. Das Gericht hatte viele der von ihm im globalen Handelsstreit verhängten Zölle gekippt, darunter auch einige gegen China. Trump kündigte jedoch wenige Stunden nach dem Urteil einen neuen Zoll von zehn Prozent auf alle US-Importe an. Am Samstag erhöhte er diesen auf 15 Prozent. Vom 31. März bis zum 2. April wird Trump zu einem mit Spannung erwarteten Treffen in China erwartet.
(Reuters)