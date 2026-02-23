Hintergrund ist eine schwere Niederlage für US-Präsident Donald Trump vor dem ​Obersten Gerichtshof des Landes vor ​wenigen Tagen. Das Gericht hatte ​viele der von ihm im globalen Handelsstreit verhängten Zölle ‌gekippt, darunter auch einige gegen China. Trump kündigte jedoch wenige Stunden nach dem Urteil einen neuen Zoll ​von ​zehn Prozent auf ⁠alle US-Importe an. Am Samstag ​erhöhte er diesen ⁠auf 15 Prozent. Vom 31. März ‌bis zum 2. April wird Trump zu einem mit Spannung erwarteten Treffen in China ‌erwartet.