Während westliche Länder versuchen, ihre eigenen Verarbeitungsbetriebe für Seltene Erden aufzubauen, dürfte sich das Verbot am stärksten auf die sogenannten Schweren Seltenen Erden auswirken. Diese werden in Elektromotoren, medizinischen Geräten und Waffen verwendet. Für die Veredelung besitzt China faktisch ein Monopol. Auch wenn Seltene Erden weltweit viel häufiger vorkommen als es der Name vermuten lässt, so ist ihre Förderung aufwendig und ebenfalls fest in chinesischer Hand. Gleichzeitig steigt mit dem Umbau zu einer weniger CO2-intensiven Wirtschaft die Nachfrage.