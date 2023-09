Gleichzeitig verboten westliche Staaten die Produkte einiger chinesischer Firmen wegen möglicher Spionage durch die Regierung in Peking. Bekanntestes Beispiel hierfür ist TikTok. Staatsbedienstete dürfen die Kurzvideo-App nicht auf ihren Diensthandys nutzen. In einigen Ländern ist sie sogar komplett verboten. In den Schlagzeilen geriet auch Huawei. So unterzieht beispielsweise Deutschland die Komponenten des Telekom-Zulieferers einer Sicherheitsüberprüfung. An deren Ende könnten Telekom-Firmen gezwungen werden, bereits verbaute Teile wieder zu entfernen.