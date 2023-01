Hinzu kommt, dass sich das BIP-Wachstum im vierten Quartal erheblich verlangsamte. Mit 2,9 Prozent fiel der Zuwachs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weit niedriger aus als im Sommer mit damals 3,9 Prozent. Zum Vorquartal stagnierte die Wirtschaft im Reich der Mitte zum Jahresende sogar. "Für die chinesische Wirtschaft war das Jahr 2022 desaströs. Für ein Industrieland mag ein Wachstum von 3,0 Prozent sehr gut sein - für China fühlt es sich an wie eine Rezession", so das Fazit von Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der Liechtensteiner VP Bank. Laut einer Reuters-Umfrage wird sich das Wachstum im laufenden Jahr wohl wieder auf 4,9 Prozent erholen, da die Führung die Null-Covid-Strategie mittlerweile kassiert hat. Peking will überdies auch die Krise im Immobiliensektor in Angriff nehmen. Die meisten Wirtschaftsexperten erwarten, dass das Wachstum ab dem zweiten Quartal wieder zulegen wird.