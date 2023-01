Zweifel an den offiziellen Todeszahlen

Auch wenn der Vize-Ministerpräsident die Corona-Lage als stabil bezeichnete, bleiben Fragezeichen offen. Ärzte nährten Zweifel an den offiziellen Todeszahlen in Zusammenhang mit dem Virus. Mediziner berichteten gegenüber Reuters, sie seien angehalten worden, als Todesursache nicht Atemversagen nach Covid-Erkrankung in die Sterbeurkunde zu schreiben. Nach Kritik hatte China erst am Wochenende die Todeszahlen seit den Corona-Lockerungen massiv nach oben korrigiert. Und mit Blick auf den regen Reiseverkehr zum chinesischen Neujahrsfest am 22. Januar droht sich die Corona-Situation laut Beobachtern zu verschärfen, was das Wachstum in China kurzfristig weiter beeinträchtigen würde.