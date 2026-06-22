Das Handelsministerium ‌in ⁠Peking teilte am Montag mit, zehn mit dem US-Militär ⁠verbundene Firmen seien auf eine Exportkontrollliste gesetzt worden. In einer separaten Mitteilung ‌erklärte das Finanzministerium, Massnahmen gegen 46 weitere ‌US-Unternehmen ergriffen zu haben. Das ​Vorgehen sei eine Reaktion auf die «böswillige Praxis» der US-Regierung und diene der Wahrung der nationalen Sicherheit, hiess es aus dem Handelsministerium.