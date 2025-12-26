China hat wegen Waffenverkäufen an Taiwan ‌Sanktionen ‌gegen zehn Einzelpersonen und 20 US-Rüstungsfirmen verhängt. Betroffen ist unter anderem die ​Boeing-Niederlassung in St. ‌Louis, wie ‌das Aussenministerium in Peking am Freitag mitteilte.

Den Angaben zufolge werden alle Vermögenswerte der betroffenen Unternehmen und ⁠Personen in China eingefroren. Zudem sei es chinesischen Organisationen und Einzelpersonen ​untersagt, mit ihnen ‌Geschäfte zu machen.

Die ‍sanktionierten Personen dürften darüber hinaus nicht ​mehr nach China einreisen, hiess es weiter. Die Volksrepublik betrachtet das ‌demokratisch regierte ⁠Taiwan als abtrünnige Provinz ‌und lehnt offizielle Kontakte anderer Staaten zu der ‍Inselrepublik strikt ab.

(Reuters)