Die neuen Massnahmen treten an diesem Mittwoch in Kraft. Hintergrund ist ein Russland-Sanktionspaket der EU vom vergangenen Monat, in dem auch zwei kleinere chinesische Banken mit Strafmassnahmen belegt wurden. Beide chinesischen Institute haben ihren Sitz in Städten nahe der russischen Grenze. Mit den Sanktionen will Brüssel den russischen Kriegsapparat im Angriffskrieg gegen die Ukraine schwächen.