China habe bei der Anwendung ‌von handelspolitischen Schutzmassnahmen Zurückhaltung und Besonnenheit walten lassen, erklärte ein Vertreter der zuständigen Abteilung des Handelsministeriums in einer separaten Mitteilung. «Chinas Haltung ‍gegen den Missbrauch von handelspolitischen Schutzinstrumenten bleibt unverändert, und wir sind bereit, mit der EU im Dialog und in Absprache zusammenzuarbeiten, um Handelsstreitigkeiten angemessen zu ​behandeln und die wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit zwischen China und der EU ‍insgesamt zu schützen», sagte er. Peking habe in diesem Jahr keine neuen Untersuchungen gegen die EU eingeleitet.