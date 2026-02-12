Die Tests sollen potenzielle Toxine identifizieren, die bei einem weltweiten Rückruf von Säuglingsnahrung entdeckt und mit einem chinesischen Biotechnologieunternehmen in Verbindung gebracht wurden. Bereits seit Dezember haben mehrere Hersteller, darunter der Schweizer Konzern Nestlé, Produkte in über 60 Ländern zurückgerufen, die möglicherweise mit Cereulid verunreinigt ist.