In ihren Warnungen verwiesen einige der Bauträger in Staatsbesitz auf sinkende Bruttogewinnspannen und höhere Rückstellungen für Wertberichtigungen, die sich aus den Problemen am Wohnungsmarkt ergeben. Die Preise für neue Objekte sind im Juli laut offizieller Statistik den zweiten Monat in Folge gesunken. Laut einem Bloomberg-Bericht könnte die Lage indessen noch schlimmer sein, als es die Regierungszahlen erwarten lassen.