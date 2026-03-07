Der Streit schwelt bereits seit Monaten und hat direkte Auswirkungen auf die ​Weltwirtschaft. Im Oktober war die Produktion in der globalen ​Autoindustrie ins Stocken geraten, nachdem die Regierung ​in Peking Exportkontrollen für Nexperia-Chips aus chinesischer Fertigung verhängt hatte. Vorausgegangen war die Beschlagnahmung ‌der Anteile der chinesischen Muttergesellschaft Wingtech durch niederländische Behörden und die Übertragung an einen Anwalt in Amsterdam. Begründet wurde dies später damit, dass der chinesische ​Eigner ​Wingtech dabei war, Technologie und Produktionsanlagen ⁠nach China zu transferieren.