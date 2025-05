Das chinesische Handelsministerium erklärte am Mittwoch, es behalte sich rechtliche Schritte für diejenigen vor, die sich an der Umsetzung der von den USA vorgeschlagenen «diskriminierenden und restriktiven Massnahmen» gegen chinesische Firmen beteiligten. China fordert die USA auf, sich an die internationalen Wirtschafts- und Handelsregeln zu halten und die Rechte anderer Länder auf wissenschaftliche und technologische Entwicklung zu respektieren, sagte ein Sprecher des Ministeriums in einer Erklärung.