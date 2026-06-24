Kritik an «China-Schock»-These

Schon länger sorgt sich Brüssel ausserdem vor Chinas steigenden Exporten nach Europa. Wegen der langsamer wachsenden chinesischen Wirtschaft flute Peking Märkte weltweit mit «subventionierten Überkapazitäten», hatte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor einem Jahr gesagt. «Wir sehen gerade einen neuen »China-Schock«», erklärte sie damals bei einem G7-Treffen in Kanada.