Präsident Xi Jinping werde bei seinem bevorstehenden Besuch in Peru das Handelsabkommen zwischen beiden Ländern erweitern, sagte der Aussenminister des lateinamerikanischen Staates, Elmer Schialer, in einem am Freitag geführten Reuters-Interview. Damit werde der Handel zwischen beiden Ländern um 50 Prozent gesteigert. Dieser hatte im vergangenen Jahr ein Volumen von fast 36 Milliarden Dollar. «China ist unser wichtigster Handelspartner», betonte Schialer.