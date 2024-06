Fast zwei Drittel aller weltweit verkauften Elektroautos und Plug-In-Hybride seien in China abgesetzt worden. Der Absatz lag mit gut acht Millionen Autos fast dreimal so hoch wie in Europa und mehr als fünfmal so hoch wie in den USA. Zugleich dominierte China auch bei der Produktion: Zwei von drei weltweit produzierten Fahrzeugen liefen in China vom Band.