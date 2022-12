"Das weisse Papier steht für alles, was wir sagen wollen, aber nicht sagen können", sagte Johnny, 26, am letzten Sonntag bei einer der vielen Protestveranstaltung entlang der 3. Ringstrasse der chinesischen Hauptstadt in der Nähe des Liangma-Flusses. "Wir wollen wieder ein normales Leben führen. Wir wollen Würde haben." Bilder und Videos, die am Wochenende in sozialen Medien veröffentlicht wurden, zeigten Studenten an verschiedenen Elite-Universitäten von Nanjing bis Peking, die in stillem Protest weisse Blätter ohne Beschriftung hochhielten - um sich einer Zensur oder Verhaftung wegen verbotener Parolen zu entziehen.