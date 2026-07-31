China setzt weiter verstärkt auf Atomkraft und hat den Bau von acht neuen Reaktorblöcken genehmigt. Der Staatsrat in Peking habe grünes Licht für vier entsprechende Projekte gegeben, meldeten staatliche Medien am Freitag. Die Gesamtinvestition für die neuen Anlagen wird einem Bericht des regierungsnahen Mediums «Pengpai» zufolge auf mehr als 170 Milliarden Yuan geschätzt, umgerechnet etwa 22 Milliarden Euro.
Die neuen Vorhaben umfassen dem Bericht zufolge jeweils zwei Reaktorblöcke in den Provinzen Zhejiang, Guangdong, Liaoning und Shandong. Damit setzt die Regierung in Peking den massiven Ausbau der Atomenergie fort. Bereits im laufenden Jahr hatte China den Bau von zehn neuen Reaktorblöcken mit einer geschätzten Gesamtinvestition von 200 Milliarden Yuan genehmigt.
China ist bereits heute weltweit führend bei der installierten Atomkraftleistung. Einem im April veröffentlichten Branchenbericht zufolge erreichte die Gesamtkapazität 125 Gigawatt. Zu diesem Zeitpunkt waren 60 Reaktoren kommerziell in Betrieb, während sich 36 weitere im Bau befanden. Die Volksrepublik ist nach Indien das bevölkerungsreichste Land der Welt und die zweitgrösste Volkswirtschaft nach den USA. Sie ist zugleich führend bei erneuerbaren Energien.
(Reuters)