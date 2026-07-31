China setzt weiter verstärkt auf Atomkraft und hat den Bau von acht ‌neuen ⁠Reaktorblöcken genehmigt. Der Staatsrat in Peking habe grünes ⁠Licht für vier entsprechende Projekte gegeben, meldeten staatliche Medien am Freitag. ‌Die Gesamtinvestition für die neuen ‌Anlagen wird einem Bericht des ​regierungsnahen Mediums «Pengpai» zufolge auf mehr als 170 Milliarden Yuan geschätzt, umgerechnet etwa 22 Milliarden Euro.