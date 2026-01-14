Wenige Stunden zuvor hatte die US-Regierung die Lieferung von Nvidia-Chips vom Typ H200 in die Volksrepublik unter Auflagen genehmigt. Dabei handelt es sich um eine abgespeckte Version einer älteren Prozessorgeneration. Diese gilt aber als leistungsstärker ⁠als die Konkurrenz aus chinesischer Produktion. Nvidias Vorzeigeprozessor «Blackwell», der um ein Vielfaches schneller rechnet als der H200, darf dagegen nicht exportiert werden. Damit wollen die USA den technologischen ​und militärischen Aufstieg Chinas bremsen.