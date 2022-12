Die USA wollen den Zugriff Chinas auf Hochleistungschips für Anwendungen wie Künstliche Intelligenz einschränken. Einem Medienbericht zufolge wollen sich Japan und die Niederlande den Exportbeschränkungen anschliessen. Parallel dazu investieren westliche Staaten verstärkt in eine Chip-Produktion im eigenen Land. Die USA nehmen hierfür 52 Milliarden Dollar in die Hand. Die EU rief den 15 Milliarden Euro schweren "European Chips Act" ins Leben. In Magdeburg und Dresden entstehen riesige neue Halbleiter-Fabriken.