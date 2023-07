In der Halbleiterbranche gewinnt diese Technologie immer mehr an Popularität, da sich der technische und finanzielle Aufwand zur Produktion von Chips mit immer kleineren Leiterbahnen enorm erhöht hat. Da deren Breite inzwischen auf wenige Atome geschrumpft ist, stösst die Miniaturisierung auch physikalisch an ihre Grenzen. Daher setzen auch Konzern wie Apple, Intel und AMD auf Chiplets für ihre Prozessoren.