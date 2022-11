Die Proteste vom Wochenende richteten sich gegen eine übereifrige und wenig zielgerichtete Umsetzung der Pandemie-Beschränkungen, sagte Cheng Youquan, ein Beamter der Seuchenkontrollbehörde. Die Massnahmen an sich würden nicht infrage gestellt. Die Regierung in Peking will das Coronavirus mit einer strengen "Null-Covid-Politik" in den Griff bekommen. Sie beinhaltet unter anderem Ausgangssperren. Diese ziehen auch die Konjunktur der weltweit zweitgrössten Volkswirtschaft in Mitleidenschaft. In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Spekulationen auf eine Abkehr von diesem rigiden Kurs gegeben.