Die Vorwürfe entbehrten jeder Grundlage, erklärte das Handelsministerium in Peking. Das Vorgehen sei ein «typischer Fall wirtschaftlicher Nötigung». China werde notwendige Massnahmen ergreifen, um seine Unternehmen zu schützen. Das US-Heimatschutzministerium hatte die Firmen am Freitag auf eine Sperrliste gesetzt. Ihre Waren gelten von Montag an grundsätzlich als mit Zwangsarbeit hergestellt und dürfen nicht in die USA eingeführt werden. Importeure können allerdings versuchen, das Gegenteil zu beweisen.