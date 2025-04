In der Nacht traten die neuen US-Sonderzölle gegen zahlreiche Handelspartner in Kraft. Die EU ist mit einem pauschalen Satz von 20 Prozent konfrontiert, in einigen Branchen sind es 25 Prozent. Für China sollen nach dem jüngsten Hin und Her sogar 104 Prozent gelten, was die dortige Regierung als Erpressung kritisierte. Die EU will im Tagesverlauf über die ersten, aber noch moderaten Gegenzölle abstimmen.