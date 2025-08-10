Das berichtete die «Financial Times» am Sonntag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Vertreter Chinas hätten Experten in Washington mitgeteilt, dass die Führung in Peking vor einem möglichen Gipfeltreffen seines Präsidenten Xi Jinping mit US-Präsident Donald Trump eine Lockerung der Ausfuhrbeschränkungen für HBM-Chips (High-Bandwidth Memory) wünsche. Das US-Präsidialamt, das US-Aussenministerium und das chinesische Aussenministerium reagierten zunächst nicht auf Anfragen zu dem Bericht.