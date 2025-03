Der republikanische US-Senator Steve Daines war am Sonntag bereits mit einigen hochrangigen Vertretern von US-Konzernen Chinas Ministerpräsident Li Qiang in Peking zusammengetroffen. Die ungewöhnliche Zusammenkunft fand nach einem Wirtschaftsgipfel in der chinesischen Hauptstadt statt. Das geht aus einem Bericht des ausländischen Medienpools hervor. Daines, der im US-Senat den Bundesstaat Montana vertritt, wurde unter anderem von den US-Firmen Qualcomm, Pfizer und BoeingBA.N begleitet.