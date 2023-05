Dazu stellte Präsident Xi Jinping am Freitag auf dem China-Zentralasien-Gipfel im chinesischen Xian einen Entwicklungsplan für die fünf ehemaligen Sowjetrepubliken vor. China sei bereit, Entwicklungsstrategien mit den fünf Staaten zu bündeln und gemeinsame Anstrengungen für eine Modernisierung voranzutreiben, sagte Xi am Freitag in seiner Rede bei dem Treffen in der zentralchinesischen Provinz Shaanxi.